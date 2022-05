Calciomercato Juventus, il futuro di Fagioli è ancora da decidere

La Juventus deve decidere cosa fare con i giovani, tra questi c’è anche Fagioli, molto spesso avvicinato alla Lazio

La Juve, sottolinea il Corriere dello Sport, anche il prossimo anno infatti continuerà in un processo di ringiovanimento della rosa. In questo senso va la scelta su chi tra Rovella, Fagioli e Miretti rimarrà in rosa il prossimo anno.

Il genoano, al momento, sarebbe quello con più chance di guadagnarsi la conferma vista la maggior esperienza nel massimo campionato. Per il secondo, invece, si attende l’incontro con l’entourage per capire i margini di rinnovo, visto l’accordo attualmente in scadenza nell’estate del 2023. Il suo è un nome accostato molte volte alla Lazio e già apprezzato.

Miretti, invece, è a un bivio: possibile permanenza anche per lui per crescere all’ombra dei big, così come resiste però l’idea di un prestito per farlo giocare con continuità.