Sarri, parla l’ex collaboratore: «Vi svelo l’obiettivo del mister nel 2023»

Fabrizio Ferrari, ex collaboratore di Maurizio Sarri, ha parlato degli obiettivi del tecnico della Lazio nel 2023

Intervistato da Radiosei, Fabrizio Ferrari, ex collaboratore di Sarri, ha dichiarato:

«Penso che per il 2023 Sarri chieda alla squadra di giocare sempre meglio, che faccia divertire i tifosi vincendo più gare possibili. Nel 2022 sono arrivate indicazioni positive, direi. Nelle prime 15 giornate di questa stagione agonistica, i biancocelesti hanno dato una percezione di affidabilità, non a caso nei primi 38′ non ha mai subito reti. C’è solidità difensiva e se subisci poco gli obiettivi li centri. Si riparte da questo aspetto molto importante. Sono state giocate molte gare senza Immobile ed, a parte con la Juventus, i riscontri sono stati positivi. A gennaio sappiamo che non arriverà un altro attaccante, si andrà avanti così. L’organico, il percorso europeo lo conferma, continuerà ad essere non all’altezza per arrivare in fondo su più competizioni».