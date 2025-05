Fabiani: «L’addio di Tudor alla Lazio? Si è detto e scritto tanto»

Fabiani chiarisce i motivi dell’addio di Tudor e smentisce tensioni con la società. Ecco la sua intervista rilasciata a La Stampa

A pochi giorni dalla sfida decisiva contro la Juventus, valida per la corsa al quarto posto, il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani interviene per chiarire alcuni aspetti legati al passato biancoceleste di Igor Tudor, oggi sulla panchina bianconera. L’occasione è un’intervista rilasciata a La Stampa, in cui il dirigente sottolinea come l’addio del tecnico croato non sia stato frutto di tensioni interne, ma di una scelta personale. Il match di sabato, dunque, assume anche un valore simbolico, con il ritorno all’Olimpico di un allenatore che – parole del ds – ha lasciato di sua volontà.

PAROLE: – «Tudor in corsa fa la differenza: il suo impatto fu più che positivo con la squadra e l’ambiente. L’addio? Si è detto e scritto tanto, troppo. Ho letto di screzi tra l’allenatore e la società, ma non c’è nulla di vero. Fu Igor a decidere di andare via e noi di continuare sulla nostra strada, che prevede un orizzonte temporale di tre anni per dare un senso al nuovo progetto. Screzio con Guendouzi? Non mi risulta. E comunque, prima di scegliere il dopo Sarri, ci siamo confrontati a ogni livello».