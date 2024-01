Fabiani su Mandas: «Per me è un predestinato» Le parole del direttore sportivo biancoceleste sul portiere greco

Intervistato in serata a Radiosei, Angelo Fabiani, ha parlato cosi di alcuni temi caldi in casa Lazio:

MANDAS- «Mandas? Per noi è un predestinato. Sarri ha fatto bene a mandarlo in campo in una partita così importante e particolare»

QUI PER PER L’INTEGRALE