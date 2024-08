Fabiani sull’addio di Luis Alberto: «STIMOLI? No, solo qualche SOLDINO in più»

Le parole di Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, sull’addio di Luis Alberto ai biancocelesti: «Ecco la verità»

Nel corso della lunga intervista a Lazio Style Channel, Angelo Fabiani ha parlato anche dell’addio alla Lazio di Luis Alberto. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «L’anno scorso dissi di dare attenzione perché le pagelle le avrei date io alla fine. Avevo capito che c’era qualcosa che non funzionava e andava al di là della logica A Luis Alberto va tutta la mia stima da calciatore. È un po’ da vili prendersela con Lotito adesso. Io ho fatto una forzatura con il presidente per il rinnovo del giocatore a gennaio. Gli è stato rinnovato un contratto importante per poi tornare indietro e dire che non aveva stimoli. Basta dire la verità, dire di andare lì per qualche soldino in più. È vero che nel calcio l’ingratitudine è sentimento primo ma a tutto c’è un limite».

