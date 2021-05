Fabbri per Lazio Torino. I precedenti con l’arbitro ravennante

Fabbri designato per Lazio Torino, gara di domani sera all’Olimpico. I precedenti con il direttore di gara ravennate

Sarà Michael Fabbri a dirigere il match tra Lazio e Torino, valevole per il recupero della 25esima giornata del campionato di Serie A. I precedenti con il fischietto ravennate pubblicati sul sito ufficiale del club biancoceleste.

«Il fischietto romagnolo ha già diretto i biancocelesti in 10 occasioni: il bilancio di quest’ultime sorride alla Prima Squadra della Capitale. In 7 circostanze la Lazio ha ottenuto i tre punti, in 3 è uscita sconfitta.

In questa stagione, il fischietto di Ravenna ha arbitrato la Lazio in occasione della trasferta di Milano contro l’Inter. Lo scorso anno, invece, Fabbri era alla direzione in occasione delle vittorie registrate all’Olimpico contro la Fiorentina e la Juventus».