Fabbian Lazio, l’alternativa a Casadei: può andare in porto con uno scambio. Ma occhio alla concorrenza

Fabbian Lazio, è lui la prima alternativa qualora non arrivasse Casadei: può andare in porto così. Le ultime novità di mercato

Secondo quanto svelato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio ha messo nel mirino anche Giovanni Fabbian del Bologna, primo nome in lista qualora dovesse sfumare all’ultimo l’acquisto di Casadei per il centrocampo.

Agli emiliani piace e non poco Loum Tchaouna, per cui si potrebbe intavolare uno scambio di prestiti. Occhio però alla concorrenza del Parma per il centrocampista rossoblù ma, a prescindere da ciò, il francese potrebbe partire qualora arrivasse una buona offerta.