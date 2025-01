Fabbian Lazio, niente scambio con Tchaouna: il suo futuro è segnato. Ma il francese... Ultimissime sulla trattativa con il Bologna

Fabbian Lazio, niente scambio con Tchaouna per il centrocampista del Bologna. Ma l’esterno francese… Le ultime novità in merito

Stando a quanto scrive l’edizione di oggi de Il Messaggero, il calciomercato Lazio deve depennare dalla lista il nome di Giovanni Fabbian, che era dato come possibile piano B qualora fosse saltato l’affare Casadei.

Il giocatore resterà infatti al Bologna, che lo tratterrà in rosa dopo l’infortunio accordo a Ferguson. Nessuno scambio con Tchaouna, anche se il francese potrebbe finire comunque in prestito in Emilia fino a fine stagione.