Fabbian Lazio, il piano B resta sempre in piedi: la proposta del Bologna per Tchaouna

Fabbian Lazio, il centrocampista del Bologna è l’alternativa a Casadei e potrebbe rientrare in uno scambio con Tchaouna

La trattativa per Casadei sembra ormai cosa fatta, ma la Lazio non vuole farsi trovare impreparata e continua a pensare al piano B. Come riportato da Il Messaggero, infatti, l’alternativa al centrocampista del Chelsea è Giovanni Fabbian del Bologna.

Il club rossoblù ha già offerto a Lotito un prestito oneroso con diritto di riscatto per Tchaouna, proposta prontamente rifiutata dai biancocelesti. Le cose, però, possono cambiare in caso di scambio secco, fino a giugno, tra Fabbian e proprio l’ex Salernitana. Valutazioni in corso.