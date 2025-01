Fabbian Lazio, il piano B per il centrocampo. Scambio di prestiti già predisposto, ma la concorrenza... Ultimissime

Fabbian Lazio, il piano B per il centrocampo è proprio il giocatore del Bologna. Predisposto già quello scambio: le ultime

Il calciomercato Lazio si guarda intorno in cerca di rinforzi per il centrocampo qualora dovesse saltare l’arrivo di Cesare Casadei. Come spiegato da Il Messaggero, il piano B porterebbe all’arrivo di Giovanni Fabbian del Bologna.

Già predisposto lo scambio di prestiti secchi con Tchaouna che farebbe il percorso inverso. Occhio però alla concorrenza del Parma: qualora non arrivasse Fabbian il francese potrebbe comunque andare in Emilia.