Extra Lazio, Sky Sport 24 verso la chiusura: i dettagli

Il canale tematico Sky Sport 24, dedicato agli amanti dello sport, rischia di chiudere. In programma sembra esserci l’unione con Sky Tg 24

La notizia rischia di essere delle più traumatiche per chi vive di calcio 24 ore al giorno. Il canale Sky Sport 24 potrebbe essere oscurato. Questa è l’indiscrezione lanciata dal quotidiano Italia Oggi questa mattina. Dalla prossima stagione all’interno dell’emittente satellitare potrebbe esserci una rivoluzione, con l’intento di diminuire i costi. A quanto pare la chiusura del canale, sarebbe figlia di una riduzione della redazione sportiva, che andrebbe ad accorparsi con quella di Sky Tg 24.

RIVOLUZIONE – Qualche cambiamento nella tv di Murdoch già c’è stato, infatti Sky ha deciso di non rinnovare il contratto con alcuni canali di Fox e Disney. Dal 1° ottobre sono stati spenti Fox Animation, Fox Comedy, Nat Geo People, Disney XD e Disney English, che fanno parte del pacchetto Sky TV e Sky Famiglia. Sempre presenti invece Disney Channel, Fox e Fox Life. Per sopperire alla chiusura di questi canali, Sky ha trasferito alcuni programmi sui canali Fox. Da ottobre, ad esempio, I Simpson, I Griffin, American Dad e alcune serie comedy andranno in onda su Fox. Infine, l’emittente satellitare pare intenzionata a rinunciare anche ai canali Mediaset Premium di cui attualmente dispone nella propria offerta. Un bel colpo che gli abbonati di Sky faranno fatica a digerire.