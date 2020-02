Extra Lazio, dal 2021 ci sarà la terza competizione europea

E’ stata ufficializzata la creazione della Europa Conference League. La sesta classificata potrà parteciparvi

Dopo la Champions League e l’Europa League, dalla stagione 2021/2022 partirà l’Europa Conference Leaugue: competizione europea approvata dal Comitato Esecutivo UEFA nel dicembre 2018 ed ufficializzata oggi.

Questo nuovo torneo avrà la struttura della Champions, con 32 squadre divise in otto gironi da quattro e dopo la fase a gironi ci saranno direttamente gli ottavi di finale (le otto vincitrici dei gironi andranno alla eliminazione diretta, mentre le altre otto che dovranno affrontare gli ottavi verranno decise da uno spareggio tra le seconde qualificate e le terze classificate in Europa League ndr). La vincitrice avrà il diritto a partecipare all’edizione successiva di EL. Per l’Italia potrà partecipare alla competizione la sesta classificata del campionato.