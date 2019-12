Ex Lazio, Stam: «Vorrei allenare in Inghilterra, Germania o USA»

Jaap Stam, ex difensore della Lazio, sta riflettendo sulle prossime avventure che potrebbe intraprendere

Japp Stam, ex difensore della Lazio ed ex Manchester United, ha parlato del proprio futuro ai microfoni di AD Sportwereled. Ecco di seguito le parole dell’olandese:

«Ho ricevuto diverse proposte, specialmente dall’estero. Sono disponibile, ma voglio un club adatto a me. Mi piacerebbe andare a lavorare negli Stati Uniti, hanno una cultura basata sulle prestazioni. Praticamente quello che cerco io. La Cina è una sfida interessante, c’è una una cultura diversa. Non penso rimarrò in Olanda, ma mai dire mai. Da professionista voglio cercare di migliorarmi, tirando fuori tutto ciò che posso dare. Per il tipo di allenatore che vorrei essere, dico che le mie mete preferite sarebbero Inghilterra, Germania o USA. In Paesi del genere i calciatori sono in grado di rispettare determinate regole. Qui in Olanda i giocatori vogliono sentirsi gratificati se lavorano sodo, ma per me lavorare sodo è alla base di ogni professionista».