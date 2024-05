Sarri Milan, amore mai sbocciato: il RETROSCENA sul mancato passaggio raccontato dall’ex tecnico della Lazio

Intervistato da la Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha raccontato del suo mancato passaggio al Milan di qualche anno fa:

MILAN– «Se non fosse arrivato per me il no da parte di Berlusconi al Milan, non avrei mai allenato quel grande Napoli ».

