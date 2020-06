Ex Lazio, partita domenicale di padel per Ledesma, Corradi e Mihajlovic, in un cetro sportivo situato a Roma

Domenica mattina produttiva per tre ex giocatori biancocelesti. Infatti, Ledesma, Corradi e Mihajloivc, insieme ad una quarta persona, si sono ritrovati in un centro sportivo di Roma per sfidarsi a padel.

Terminata la partita, gli amici hanno deciso di immortalare il momento, scattandosi una bella foto, postata su Instagram da Ledesma.

Visualizza questo post su Instagram Domingo de Padel ✌🏻 Un post condiviso da Cristian Daniel Ledesma (@cristian_daniel_ledesma) in data: 14 Giu 2020 alle ore 4:01 PDT