Ex Lazio, l’Inter offre il rinnovo a De Vrij: la situazione

Stefan De Vrij, ex difensore della Lazio, potrebbe optare per il rinnovo con l’Inter: i nerazzurri propongono un biennale

Nonostante le offerte non manchino, dall’altra parte De Vrij, ex difensore della Lazio, sta per ricevere un prolungamento del suo attuale contratto con l’Inter.

Secondo quanto riportato da TMW, i nerazzurri hanno proposto un biennale al difensore olandese: con cifre simili a quelle che guadagna attualmente. La risposta è attesa a breve.