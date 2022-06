Ex Lazio, il Monza chiude per Candreva: le ultime

Calciomercato Monza: affare in dirittura di arrivo per Candreva. L’ex Lazio è dunque pronto ad una nuova avventura

Il Monza non risparmia colpi nel calciomercato in vista della prima storica promozione in Serie A. Dopo aver definito gli arrivi di Andrea Ranocchia e Alessio Cragno, il club brianzolo è ormai vicinissimo all’acquisto di Antonio Candreva dalla Sampdoria ed ex Lazio.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’esterno ex Inter saluterà i blucerchiati in estate per una cifra intorno ai 2 milioni di euro. Nei prossimi giorni potrebbe già essere annunciata la sua cessione.