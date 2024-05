Ex Lazio, Correa lontano dall’Inter: in estate sarà comunque ADDIO. Le ultime sulla situazione del Tucu

l futuro di Joaquin Correa non sarà all’Inter. Vero è che con ogni probabilità il Marsiglia non eserciterà l’opzione per il riscatto, col calciatore che dunque farà rientro a Milano al termine della stagione.

Ma sarò un rientro provvisorio. I nerazzurri non hanno alcuna intenzione di puntare ancora sull’ex Lazio, finito nel mirino di un altro club. Come riferito da TNT Sports il Tucu potrebbe tornare in Argentina, nel club che lo ha cresciuto calcisticamente, ovvero l’Estudiantes. Resta da capire con quale formula impostare l’operazione, ricordando che il giocatore è iscritto a bilancio per i nerazzurri a circa 10 milioni di euro.