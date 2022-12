Ex Lazio, nuova avventura in panchina per Michael Ciani

Inizia una nuova avventura in panchina per l’ex difensore della Lazio Michael Ciani: ecco tutti i dettagli

Inizia una nuova avventura in panchina per l’ex difensore della Lazio Michael Ciani. L’ex centrale è infatti stato scelto per allenare l’Houilles Athletic Club, club francese che milita nella Regione 2, la sesta divisione.

Nel suo staff ci sarà anche fratello Amick.

«Ha idee molto aperte sul calcio e prevedo un grande futuro per lui in panchina. Per il nostro progetto, che è quello di un club con 1.350 soci, l’obiettivo di salire alla Regione 1 con i senior è un obbligo», ha dichiarato Xavier Blot, presidente della squadra transalpina, ai microfoni di Ouest France.