Ex Lazio, Caicedo parla del suo futuro: «Voglio poter tornare in Europa, se sarà in Italia…». Le parole del giocatore

Felipe Caicedo è ancora a caccia di una nuova avventura. Saltato il suo trasferimento al Barcelona (squadra ecuadoriana), l’ex attaccante della Lazio spera di trovare una sistemazione al più presto. Secondo alcuni media spagnoli non c’è nulla da escludere. Il giocatore ha ammesso la sua volontà di voler tornare nel calcio europeo e sta aspettando la chiamata giusta. Caicedo, ancora nella lista degli svincolati, ha parlato del suo futuro. Ecco le sue parole riportate da lagradaonline.com.

PAROLE– «Sono disposto ad andare ovunque, ma non a qualunque prezzo. Serve un bel progetto che sia interessante, altrimenti penso che non funzionerà. Voglio poter tornare in Europa, e se sarà in Italia, molto meglio. La mia squadra del cuore è la Lazio, lì mi sono trovato bene e in Europa è la squadra che seguo più da vicino ».