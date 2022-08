Ex Lazio, Cabral vicino al trasferimento in Inghilterra: le ultime

L’ex attaccante della Lazio Cabral sarebbe vicinissimo al trasferimento in Inghilterra

Jovane Cabral, arrivato alla Lazio lo scorso gennaio e poi rientrato allo Sporting Lisbona al termine del prestito, non ha lasciato un segno indelebile in biancoceleste ma il club aveva comunque fatto un pensiero al possibile riscatto a inizio estate.

Ora, però, il capoverdiano sarebbe a un passo dal trasferimento in Inghilterra. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, Cabral sarebbe vicino a passare al Bristol City in Championship a titolo definitivo.