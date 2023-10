Eurorivali, Witsel: «Dobbiamo andare oltre il pareggio con la Lazio» Le parole del centrocampista

Intervenuto ai microfoni di Marca, Axel Witsel, centrocampista dell’Atletico Madrid, rivale della Lazio nel girone di Champions, ha parlato della prossima sfida dei Colchoneros.

LE PAROLE- Per noi è stato molto difficile non superare il girone, è il minimo che dobbiamo fare, andare oltre, ma partita dopo partita. Con il Feyenoord è una finale, anche se c’è ancora tanta strada da fare per chiudere il girone, è importante, con i tifosi vogliamo fare una grande partita