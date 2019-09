Eurorivali, pari per Rennes e Celtic. Vince il Cluj

Pari per il Rennes, prossimo avversario della Lazio, e Celtic. Vince e convince il Cluj

Giovedì andrà in scena la seconda giornata di Europa League, la Lazio affronterà all’Olimpico il Rennes. Proprio in francesi non stanno vivendo un grande momento di forma, ieri hanno pareggiato 1-1 in casa del Marsiglia. La squadra di Stephan è passata in vantaggio grazie ad un autogol di Sakai, ma hanno subito il gol del pareggio da Caleta-Car. Pareggio per 1-1 anche per il Celtic contro l’Hibernian, gli scozzesi non sono riusciti a conquistare la settima vittoria consecutiva in campionato. Vince e convince invece il Cluj: i rumeni hanno sconfitto 3-0 il Gaz Metan grazie ai gol di Vinicius, Ermani e Boli.