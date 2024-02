Eurorivali Lazio, Tuchel: «Sanè? Per la sfida di Champions potrebbe…» Le parole del tecnico del Bayern Monaco

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Fribugo, Thomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato di Leroy Sanè, in dubbio per il match di Champions contro la Lazio:

«Sané? Vuole sempre giocare. Leroy – e devo dirlo chiaramente in pubblico – è una persona che tollera incredibilmente bene il dolore. La mia personale ipotesi – anche se lui non me lo conferma al 100% nelle nostre conversazioni – è che abbia percepito qualcosa nelle ultime settimane. Che abbia stretto troppo, sento che non è libero. Credo che questo abbia a che fare con il fatto che ha molti acciacchi e sta subendo un po’ il sovraccarico. Quando dice che deve uscire, sai che sta male. Dobbiamo trovare la soluzione migliore per domani. Speriamo che domani possa fare parte della squadra e aiutarci dalla panchina. Anche se domani lo facciamo riposare, può darsi che l’infiammazione si riacutizzi e che sia ancora fuori contro la Lazio. Mathijs de Ligt è sospeso, Min-Jae Kim giocherà. Upa è in forma, ma è squalificato contro la Lazio. Quindi ha più senso che giochi Min-Jae»