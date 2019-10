Europa League, la Lazio torna alla vittoria dopo undici mesi

L’ultima vittoria risale quasi ad un anno fa ed era stata maturata sempre contro una squadra francese

Mancava da 11 mesi la vittoria in Europa. Un tempo troppo lungo per la Lazio che finalmente ieri ha conquistato i tre punti battendo in rimonta il Rennes. L’ultima, come riporta la Gazzetta dello Sport, arrivò proprio contro i francesi del Marsiglia l’8 novembre del 2018.

E proprio i francesi sono le vittime preferite dei biancocelesti: prima il Saint Etienne, poi il Nizza e infine Marsiglia e Rennes. Merito forse di mister Inzgahi che da giocatore aveva un certo feeling con i transalpini, come ci ricorda il famoso poker calato al Marsiglia in Champions League.