Europa League, il dt del Twente: «Siamo pronti per affrontare la Lazio»

Le parole di Dominique Scholten, direttore tecnico del Twente, in vista della sfida di Europa League contro la Lazio

PAROLE – «Dopo un calendario fitto di impegni, sia in campionato che in Europa League, la squadra del tecnico Joseph Oosting questo fine settimana si riposerà, vista la pausa per le nazionali. Dopo di che un altro periodo intenso attenderà staff e giocatori. Un’occasione da non perdere. Dopo otto partite in Eredivisie, il nostro Twente è in corsa per i primi posti europei. Nelle prossime settimane avremo altre belle sfide per migliorare ancora i nostri risultati. Anche in Europa League abbiamo vissuto delle bellissime partite. Contro il Fenerbahçe è stata una gara di alto livello in una grande atmosfera. I tifosi hanno mostrato il loro supporto per tutti e 90 i minuti. Alla fine, però, è prevalsa la delusione, sia i giocatori e tutto lo staff sentono di aver perso due punti. Tra quindici giorni però ospiteremo al De Grolsch Veste un’altra grande squadra, la Lazio».