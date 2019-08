Buone notizie per la Lazio: i biancocelesti nei prossimi sorteggi di Europa League verranno inseriti in prima fascia

I risultati dei preliminari di Champions League sorridano alla Lazio. La squadra di Inzaghi nel sorteggio di Europa League, che andrà in scena venerdì, verrà inserita in prima fascia. I biancocelesti devono ringraziare Olympiakos, Ajax e Bruges, che si sono qualificate per la fase a gironi della Champions.