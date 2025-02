Europa League, Road to Bilbao: ecco le possibile insidie per la Lazio da qui alla finale

Europa League, Road to Bilbao: quali sono le possibili insidie sulla strada della Lazio: le avversarie più pericolose da qui alla finale del San Mames

Si è ultimato il sorteggio degli ottavi di Europa League, che ha visto la Lazio pescare il Viktoria Plzen. Un sorteggio sulla carta semplice, ma a condizione che la squadra di Baroni affronti la sfida con concentrazione e umiltà e non sottovaluti la sfida contro i cechi. In caso di passaggio ai quarti sfida sempre insidiosa con una tra Bodo/Glimt e Olympiakos: i norvegesi hanno dimostrato in questi ultimi anni di essere una squadra sempre fastidiosa, specie in casa quando il fattore campo in sintetico rende la vita difficile a molte squadre. I greci invece arrivano da vincitori in carica della Conference League: sanno come si vince con le italiane e la scorsa stagione gli ha dato esperienza e consapevolezza.

In semifinale difficile fare previsioni oggi, ma il livello della sfida si alzerebbe: due olandesi (sarebbe folle a questo punto prendere sottogamba le squadre della Eredivisie, chiedere a Juve e Milan) come AZ e soprattutto l’Ajax di Farioli, alta nobiltà europea. C’è poi l’Eintracht Francoforte, vincitrice nel 2021-22 e il Tottenham. Gli inglesi sono in crisi, ma da qui a fine stagione può cambiare tutto: se tornano alcuni giocatori chiave e superano il momento difficile sono tra le grandi favorite, considerato che è l’unico obiettivo rimasto.

Concediamoci il volo pindarico e vediamo le possibile avversarie per una eventuale finale: grande attenzione alle due basche, Athletic Bilbao e Real Sociedad, che conterebbero oltre a due squadre di grande livello (tantissimi campioni d’Europa tra le loro fila, in particolare Nico Williams) anche sul fattore campo. Da non sottovalutare anche il Fenerbahce, con una vecchia volpe come Mourinho che sa come si vincono queste competizioni, il Rangers finalista nel 2021-22. Un gradino sotto Steaua Bucarest e Lione, i francesi in particolare molto scostanti anche in Ligue 1 e con la spada di Damocle dei debiti sulla testa: un bonus a fare bene o una pressione difficile da reggere? Infine lo United, sulla carta la più forte, ma in crisi totale di identità, gioco e risultati e la Roma: scansato il derby agli ottavi potrebbe ripresentarsi in una finale al San Mames?