Europa League, non solo Mou: ecco le squadre retrocesse

Europa League, non solo Jose Mourinho: ecco tutte le squadre retrocesse dai preliminari di Champions League

Non c’è solo il Fenerbahce di Jose Mourinho tra le squadre retrocesse in Europa League dalle qualificazioni alla Champions League. Altre squadre future avversarie della Lazio sono infatti Union St. Gilloise, Rangers e Twente. Non sono le uniche, perchè la settimana prossima ci sarà l’ultimo turno preliminare, con l’andata il 20 e 21 agosto e il ritorno il 27 e 28 con gli ultimi posti a disposizione. Di seguito le partite del turno.

ULTIMO TURNO PRELIMINARI CHAMPIONS (ANDATA 20-21 AGOSTO, RITORNO 27-28 AGOSTO)

Bodo Glimt – Stella Rossa

Lille – Slavia Praga

Dinamo Zagabria – Qarabag

Young Boys – Galatasaray

Midtjylland – Slovan Bratislava

Malmo – Sparta Praga

Dinamo Kiev – Salisburgo