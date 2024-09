Europa League, l’account della competizione ricorda QUELL’assist di Vecino: il post social – VIDEO

Europa League, l’account della competizione ricorda QUELL’assist di Vecino: il post social per il centrocampista della Lazio – VIDEO

L’Europa League sta per tornare e l’account X della competizione ha voluto ricordare un assist spettacolare di Matias Vecino per la rete di Luis Alberto in occasione del match vinto dalla Lazio per 4-2 contro il Feyenoord.

In quella partita Vecino era stato protagonista di una prestazione di altissimo livello, condita da due reti ed un assist.