Europa League, girone E: il Celtic batte il Cluj e vola in testa

Con quattro punti il Celtic diventa la capolista del girone E dell’Europa League. Inseguono appaiate a 3 Lazio e Cluj

Vince e rilancia le proprie ambizioni di qualificazione la Lazio, che interrompe una striscia negativa europea lunga cinque partite. I biancocelesti battono il Rennes e salgono a 3 punti, raggiungendo il Cluj sconfitto in Scozia dal Celtic. Proprio gli scozzesi sono l’attuale capolista del girone E con 4 punti. Fanalino di coda il Rennes ad 1 punto.

PROSSIMO TURNO – Ora il doppio confronto con il Celtic per la Lazio. Il primo in terra scozzese, prima del ritorno all’Olimpico. Stesa cosa ovviamente per Rennes e Cluj, con il prossimo match che si disputerà in Francia.