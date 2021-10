Europa League, Di Fusco: «Lazio e Napoli non la stanno prendendo sotto gamba». L’ex portiere dei partenopei sicuro: la musica è cambiata

Dopo la consueta due giorni di Champions, domani sarà tempo di Europa League: una competizione che le italiane, probabilmente, hanno smesso di snobbare. Ne è sicuro Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, che ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio, citando anche i biancocelesti:

«Coppa bistrattata in passato, ma quest’anno Lazio e Napoli non la stanno prendendo sotto gamba. Quando abbiamo vinto la Coppa Uefa il calcio era diverso: le rose erano molto più corte, dunque non esisteva il turnover, quindi per gli allenatori era più semplice fare le scelte.»