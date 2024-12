Europa League, AZ-Ajax 2-1: Farioli si avvicina alla sfida con la Lazio con una sconfitta

Europa League, gli olandesi arrivano alla sfida casalinga di coppa con la Lazio con la tegola della sconfitta in campionato

La partita di giovedì sera è dietro l’angolo, fondamentale per entrambe le compagini per chiudere il discorso qualificazione, ma l‘Ajax si avvicina alla sfida con la Lazio con la tegola della sconfitta in campionato. Gli olandesi di Farioli, perdono 2-1 contro l’AZ Alkmaar e rallentano in classifica, e a decidere la partita sono state le reti di Parrott, Lahdo mentre per la squadra di Farioli l’inutile gol di Godts