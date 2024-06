Euro 2024, Kovacic ne è sicuro: «Non sarà una gara semplice con l’Italia, ma ecco cosa dovremmo fare»

Euro 2024, l’ex Inter si proietta sulla sfida di questa sera contro l’Italia e rilascia a riguardo queste parole

Alla vigilia della delicata sfida di questa sera tra Croazia Italia di Euro 2024, ha parlato l’ex Inter Kovacic il quale in conferenza stampa rilascia queste parole

PAROLE – Mi farà piacere ritrovare tanti miei ex compagni tra cui Jorginho con cui mi sono trovato benissimo e ho un bellissimo rapporto. Non sarà facile sfidare l’Italia, ma sappiamo cosa dobbiamo fare e cercheremo di farlo come già accaduto in passato

CENTROCAMPO IN DIFFICOLTA’ – Sappiamo che non s’è visto il solito centrocampo di qualità, chiaramente il gioco ne ha sofferto e queste due partite non sono state al livello di ciò che potevamo davvero fare. Ora abbiamo una terza gara contro un’ottima Italia e sicuramente possiamo dire la nostra

ULTIMA GARA – No, non ci diciamo che questa sarà la fine della nostra generazione, non lo pensiamo proprio. Pensiamo solo alla gara di domani e al fatto che dobbiamo vincerla