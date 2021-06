Euro 2020, la top 11 degli ottavi: di finale: c’è Acerbi

Nella giornata di ieri, con le vittorie di Inghilterra e Ucraina, sono terminati gli ottavi di finale di Euro 2020. Ed ecco che SofaScore, attraverso il suo profilo Twitter, ha reso nota la top 11 di questo turno della competizione.

Tra gli 11 c’è il difensore della Nazionale e della Lazio Francesco Acerbi, protagonista di un’ottima prestazione contro l’Austria. Nonostante l’eliminazione contro la Svizzera, spiccano due francesi: Pogba e Benzema.

🌍 | Team of the Round

With the #EURO2020 Round of 16 wrapping up yesterday night, now is the time to reveal our new highest-rated XI! 👇

Spain, France and Denmark all feature multiple players in our team, while Ukraine's Oleksandr Zinchenko is our Player of the Round! 👏👏 pic.twitter.com/NKbByZwGtW

— SofaScore (@SofaScoreINT) June 30, 2021