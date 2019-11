Euro 2020, l’Italia sarà testa di serie: cosa cambia per gli azzurri

Euro 2020, la Nazionale di Roberto Mancini sarà testa di serie nei sorteggi che si terranno il 30 novembre a Bucarest

Una bella Italia. Finalmente la Nazionale è tornata dove merita, è tornata a vincere e anche con un record. La vittoria di ieri contro la Bosnia infatti segnato la nona vittoria consecutiva. Mai successo nella storia.

Per tutti questi motivi la Nazionale azzurra sarà testa di serie al prossimo Europeo che si giocherà in 12 città distinte. Ai sorteggi, che si terranno il 30 novembre a Bucarest, l’Italia quindi dovrebbe evitare le nazionali più temibili. Inoltre avrà diritto a disputare le tre gare del girone in casa.