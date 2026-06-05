Esposito nel mirino della Lazio: Gattuso spinge per l’attaccante del Cagliari

Sebastiano Esposito è uno degli obiettivi di Gennaro Gattuso per rinforzare la sua Lazio! L’ex CT dell’Italia ha inserito il classe 2002 del Cagliari nella propria lista

La Lazio guarda con determinazione alla prossima stagione e vuole rinforzare il reparto offensivo. Tra i principali obiettivi del club biancoceleste c’è Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 in forza al Cagliari, che potrebbe diventare il protagonista del mercato estivo. L’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio ha accelerato le strategie della società, con il tecnico che ha dato il suo via libera per convincere il giocatore a sposare il progetto del club e diventare un tassello chiave dell’attacco.

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Lazio Esposito, Gattuso al centro del progetto

Con Gattuso alla guida, la Lazio punta a costruire un reparto offensivo dinamico e giovane. L’ex commissario tecnico ha espresso piena fiducia nelle qualità di Esposito, che con il Cagliari ha già mostrato rapidità, senso del gol e personalità. La società di Claudio Lotito valuta attentamente le mosse di mercato, consapevole che il talento dei rossoblù è seguito anche da altri club, pronti a inserirsi nella trattativa.

Lazio, come convincere Esposito

Il piano della Lazio prevede un’integrazione graduale di Esposito, con il supporto di Gattuso per garantirgli continuità e crescita. L’idea è quella di valorizzare il classe 2002 all’interno di un gruppo competitivo e ambizioso, capace di rilanciare la squadra nelle posizioni di vertice e riportare entusiasmo tra i tifosi biancocelesti. Il tecnico punta a sfruttare le qualità del giovane attaccante per costruire un attacco versatile, pronto a interpretare sia il 4-3-3 sia il 4-2-3-1.

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Esposito, concorrenza e trattativa

La concorrenza di Como e Torino potrebbe trasformare la trattativa in una vera asta estiva. La Lazio è pronta a muoversi rapidamente, presentando un’offerta convincente per assicurarsi il giocatore prima della concorrenza. Per Esposito si prospetta un’estate decisiva: scegliere la Lazio significherebbe affrontare una nuova sfida in un club ambizioso, con la possibilità di crescere sotto la guida esperta di Gattuso e di diventare un protagonista del futuro biancoceleste.

La strategia del club punta quindi a fare della prossima stagione un punto di svolta per Esposito, inserendolo in un contesto competitivo e motivante, pronto a rilanciare la Lazio in campionato e nelle competizioni europee.