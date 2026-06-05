Calciomercato
Esposito nel mirino della Lazio: Gattuso spinge per l’attaccante del Cagliari
Sebastiano Esposito è uno degli obiettivi di Gennaro Gattuso per rinforzare la sua Lazio! L’ex CT dell’Italia ha inserito il classe 2002 del Cagliari nella propria lista
La Lazio guarda con determinazione alla prossima stagione e vuole rinforzare il reparto offensivo. Tra i principali obiettivi del club biancoceleste c’è Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 in forza al Cagliari, che potrebbe diventare il protagonista del mercato estivo. L’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio ha accelerato le strategie della società, con il tecnico che ha dato il suo via libera per convincere il giocatore a sposare il progetto del club e diventare un tassello chiave dell’attacco.
Lazio Esposito, Gattuso al centro del progetto
Con Gattuso alla guida, la Lazio punta a costruire un reparto offensivo dinamico e giovane. L’ex commissario tecnico ha espresso piena fiducia nelle qualità di Esposito, che con il Cagliari ha già mostrato rapidità, senso del gol e personalità. La società di Claudio Lotito valuta attentamente le mosse di mercato, consapevole che il talento dei rossoblù è seguito anche da altri club, pronti a inserirsi nella trattativa.
Lazio, come convincere Esposito
Il piano della Lazio prevede un’integrazione graduale di Esposito, con il supporto di Gattuso per garantirgli continuità e crescita. L’idea è quella di valorizzare il classe 2002 all’interno di un gruppo competitivo e ambizioso, capace di rilanciare la squadra nelle posizioni di vertice e riportare entusiasmo tra i tifosi biancocelesti. Il tecnico punta a sfruttare le qualità del giovane attaccante per costruire un attacco versatile, pronto a interpretare sia il 4-3-3 sia il 4-2-3-1.
Ultimissime Lazio LIVE: le novità su Mandas, Dia e Gila! Cancellieri in uscita? Tre nomi sotto osservazione per Gattuso
Esposito, concorrenza e trattativa
La concorrenza di Como e Torino potrebbe trasformare la trattativa in una vera asta estiva. La Lazio è pronta a muoversi rapidamente, presentando un’offerta convincente per assicurarsi il giocatore prima della concorrenza. Per Esposito si prospetta un’estate decisiva: scegliere la Lazio significherebbe affrontare una nuova sfida in un club ambizioso, con la possibilità di crescere sotto la guida esperta di Gattuso e di diventare un protagonista del futuro biancoceleste.
La strategia del club punta quindi a fare della prossima stagione un punto di svolta per Esposito, inserendolo in un contesto competitivo e motivante, pronto a rilanciare la Lazio in campionato e nelle competizioni europee.
News
La Lazio prende l’attaccante dalla Premier: fa tutto Mendes
Con la protesta dei tifosi che si fa sempre più accesa, la Lazio si appoggia a Jorge Mendes per il...
Calciomercato Lazio, salta lo scambio Gila-Buongiorno: il motivo
Calciomercato Lazio, salta sul nascere lo scambio emerso giorni fa tra Gila e Buongiorno con il Napoli. Il motivo Il...
Chiesa è il giocatore perfetto per la Lazio! Avventura nella capitale dopo l’addio al Liverpool?
Federico Chiesa è in cerca di una possibilità per rilanciarsi dopo due stagioni da comprimario nella rosa dei Reeds. La...