eSports, la Lazio sfida la Real Sociedad: i dettagli

eSports, nuova sfida per la Lazio che oggi pomeriggio scenderà virtualmente in campo contro la Real Sociedad

Altro giorno altra gara per la Lazio eSports. Questo pomeriggio alle 17:30 infatti i biancocelesti scenderanno in campo per sfidare la Real Sociedad.

Il match sarà visibile sul canale Twitch dei biancocelesti.