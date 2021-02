Escalante, chance dal 1′ in Lazio Samp: Leiva riposa per la Champions

Escalante potrebbe partire titolare nel match di sabato contro la Sampdoria: Leiva dovrebbe riposare in vista della Champions

Dopo il gol “rubato” da Milinkovic, Gonzalo Escalante ci riprova. Sabato, contro la Sampdoria, potrebbe toccare proprio a lui. L’ex Eibar dovrebbe partire titolare al fianco di Luis Alberto e Milinkovic Savic.

Per lui si tratterebbe della quinta presenza dal primo minuto. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Inzaghi risparmierebbe dunque Leiva, che sarebbe preservato in vista della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco.