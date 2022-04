Escalante, lo strano caso della squalifica: diffidato, anzi no. Il fatto

Il centrocampista di proprietà della Lazio Escalante è finito al centro di una particolare questione legata a un cartellino giallo

Gonzalo Escalante, centrocampista dell’Alaves in prestito dalla Lazio, è finito al centro di un curioso caso per quanto riguarda un’ipotetica squalifica. Nel match contro il Maiorca, in cui è andato a segno l’altro “laziale” Muriqi, l’argentino è stato ammonito e risultando tra i diffidati, anche la tv che trasmetteva la partita ha dato notizia della squalifica per la prossima giornata.

Come riportato da As.com, però, al termine del match i dirigenti dell’Alaves hanno fatto sapere che l’ammonizione ricevuta nella giornata precedente contro il Rayo Vallecano era stata ritirata dopo l’appello del club che era stato accolto. Escalante non sarà quindi squalificato, ma entrerà in diffida.