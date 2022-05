Escalante, stagione finita in anticipo per il centrocampista

Stagione finita in anticipo per Gonzalo Escalante, giocatore di proprietà della Lazio e in prestito al Deportivo Alaves

Nessuna problema fisico per il centrocampista che, nella gara precedente, quella contro il Levante, è stato espulso a causa di un doppio giallo. L’ex biancoceleste non sarà dunque presente nella prossima sfida contro il Cadice, l’ultima della stagione, dove dovrà scontare la squalifica concludendo così la sua esperienza in Spagna con un turno d’anticipo.