La Lazio accorcia le distanze a San Siro contro l’Inter. La rete biancoceleste arriva grazie al gol di Gonzalo Escalante: il centrocampista argentino devia in rete un calcio di punizione di Sergej Milinkovic-Savic.

Questo è il primo gol con la maglia della Lazio per il numero 18, che mette a segno anche la prima rete in Serie A. Che sia di buon auspicio per altre.