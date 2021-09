L’eruzione del vulcano sull’isola di La Palma ha causato dei disastri, sui social la solidarietà alla popolazione di Pedro e Luis Alberto

L’eruzione del vulcano Cumbre Vieja sull’isola di La Palma ha provocato dei disastri e costretto all’evacuazione di più di 10.000 mila abitanti delle zone colpite.

Una tragedia che non ha lasciato indifferenti Luis Alberto e Pedro che hanno mostrato la loro solidarietà sui social. Pedro ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram scrivendo: “Tutto il mio sostegno e solidarietà per gli abitanti, i corpi delle emergenze e le istituzioni di La Palma in questi momenti difficili. Tanta forza e coraggio”. Luis Alberto invece ha pubblicato una storia, sempre tramite Instagram, scrivendo: “Tutto il mio incoraggiamento e sostegno per gli abitanti di La Palma”.