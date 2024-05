Eriksson RINGRAZIA la Lazio: «Ho vissuto anni bellissimi qui, mai avuto un’altra squadra così forte»

Eriksson, il tecnico svedese ringrazia commosso la gente laziale per la grande accoglienza avuta al suo ingresso in campo

E’ come l’ultimo giorno di scuola la partita di questa sera della Lazio contro il Sassuolo, in cui ci sono i ringraziamenti di rito per i protagonisti di questa annata. L’ospite d’eccezione nel match di questa sera contro gli emiliani è senza dubbio Eriksson, il quale si è lasciato abbracciare dalla gente laziale e ringrazia tutti i presenti con un toccante discorso

PAROLE – Grazie mille per tutto, bellissimo vedere tanta gente. Anni molto belli per me, mi sono trovato benissimo. Mai avuto una squadra così forte e non ho mai vinto così tanti titoli. Ringrazio per l’invito e in bocca al lupo