Pecci: «La Lazio di Sarri è in crescita, sullo scudetto...»

Eraldo Pecci, ex centrocampista del Torino, ha parlato del campionato italiano: evidente la crescita della Lazio di Sarri

Intervistato dal Corriere dello Sport, Eraldo Pecci si è espresso così in merito alla Serie A e alla Lazio di Sarri:

«Avvertivamo la mancanza di Spalletti, Mourinho e Allegri, Inzaghi sta facendo bene il primo anno all’Inter, sta crescendo la Lazio di Sarri…Allenatore decisivo per lo Scudetto? Non parlerei di fattore allenatore per lo scudetto. Un allenatore è bravo coi piccoli. Quando alleni giocatori che guadagnano 5-10 milioni all’anno devi solo pensare a non fare danni. Lo scudetto lo vinceranno i calciatori».