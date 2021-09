Varriale: «All’Italia serva un sostituto di Ciro Immobile»

Varriale ha spiegato come nei prossimi mesi Mancini dovrà cominciare ad individuare un’alternativa ad Immobile in vista dei Mondiali

Enrico Varriale, presente negli studi di Rai Sport nel post partita di Italia-Svizzera. ha parlato della necessità per Mancini di individuare una valida alternativa ad Immobile in vista dei prossimi Mondiali in Qatar:

«Raspadori è un giovane interessante. Questa squadra per essere competitiva al massimo ai prossimi Mondiali ha bisogno di un sostituto di Immobile. Belotti gli ha spesso dato il cambio ma serve qualcosa in più. Giocatori come Scamacca e Kean andranno seguiti molto attentamente nei prossimi mesi. Con la Svizzera sarà una partita più adatta per Ciro che avrà più spazi da attaccare».