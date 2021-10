Michetti: «Stadio per Lazio e Roma? Dipende dai progetti»

Enrico Michetti, candidato sindaco per il centro-destra a Roma, è tornato sulla possibilità che Lazio e Roma abbiano un nuovo stadio

Enrico Michetti, candidato sindaco del centro-destra per Roma, intervenuto alla trasmissione Porta a Porta ha affrontato ancora l’argomento relativo al nuovo stadio di Lazio e Roma:

«Se le società presenteranno dei progetti seri, sono pronto a indire una conferenza dei servizi preliminare in 30 giorni e se non ci sono profili ostativi a portare la delibera in consiglio comunale per l’ottenimento del pubblico interesse sia per la Lazio che per la Roma e a farlo 100 giorni. E per tutti gli impianti sportivi che si ritenga di realizzare secondo questo metodo e questa procedura».