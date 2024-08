Endrick Lazio, retroscena su quell’OFFERTA: il Real ha detto NO alla proposta. Cifre e dettagli, la RIVELAZIONE

Endrick Lazio, retroscena sull’offerta della Lazio per il brasiliano: il Real ha detto no a questa proposta. La rivelazione

Come spiegato da Defensacentral.com, il calciomercato Lazio ci aveva provato per Endrick, stellina del Real Madrid che, però, non ha intenzione di lasciarlo partire per farlo crescere lontano dalla Spagna.

I biancocelesti ci avevano provato per un prestito annuale e oneroso, offrendo 2/3 milioni di euro al club spagnolo. Proposta, come detto, subito rispedita al mittente per volontà della stessa società madrilena. Un sogno che non ha mai avuto possibilità di concretizzarsi.