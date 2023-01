Empoli, Marin: «Ecco cosa ci siamo detti con Zanetti all’intervallo»

Marin, l’autore del gol del pareggio contro la Lazio commenta a caldo la partita che consegna il punto ai toscani

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato l’autore del gol del 2-2 tra Lazio e Empoli ovvero Marin, il quale a caldo rilascia queste dichiarazioni sulla gara.

PAROLE – «È un gol importante e un punto importante. È molto difficile fare punti qua. Ci aiuterà per il futuro e per il nostro percorso. Ce lo siamo detti all’intervallo di rimanere in partita e crederci fino alla fine ed è arrivato il gol. Caputo? Ha grande esperienza, ci aiuterà anche per le prossime sfide. Avevamo bisogno di lui»