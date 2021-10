Empoli Lazio Women, Ulderici: «Domani è una sfida determinante»

Alla vigilia del match contro la Lazio Women, l’allenatore dell’Empoli ha presentato la sfida in un’intervista ai canali ufficiali del club

Alla vigilia del match contro la Lazio Women, l’allenatore dell’Empoli Fabio Ulderici ha presentato la sfida in un intervista ai canali ufficiali del club:

«Non vogliamo assolutamente fare un campionato anonimo. Una stagione è fatta di momenti, da domani inizia una fase importantissima in cui vogliamo raccogliere i frutti del lavoro fatto in questi mesi. Con la Lazio è una sfida determinante, non tanto ai fini della classifica perché mancano altre 15 partite, ma per quello che sarà il nostro percorso. Ho detto alla ragazze che questa partita può farci prendere il volo, sono convinto che faremo una grande gara. Questo è un campionato in cui non esistono partite facili, affronteremo una squadra che si gioca tanto mentre noi ci giochiamo tantissimo. A mio avviso, la differenza non la farà la qualità tecnica ma la fame e la voglia di arrivare al risultato. Dovremo fare una partita coraggiosa: vogliamo da subito comandare il gioco, l’atteggiamento dovrà essere quello di una squadra determinata che vuole ottenere i tre punti»